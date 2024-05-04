Український співак Віталій Козловський уже два місяці у новому статусі – тепер він батько. Тож на особистій сторінці артиста з'являється все більше світлин з сім'єю.

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Віталій Козловський показав фото з сином

Днями виконавець опублікував нове фото з сином Оскаром, якому 25 квітня виповнилося 2 місяці. Віталій зробив селфі, тримаючи малюка на руках.



Віталій Козловський з сином / Фото з інстаграму Віталія Козловського

Також Віталій Козловський у дописі висловився про критику з боку українців. На думку артиста, кількість хейту залишається однаковою як до тих, хто виїхав за кордон, так і тих, хто пішов служити.

"Доводиться визнати, що принцип "кусай ближнього", – це національна українська розвага. Чи засмучує це? Уже ні, інші пріоритети. Але висновок один: кожен сам за себе. Тому попри все і всіх необхідно стабільно добре робити свою справу та наскільки це можливо, вірити в людей! У моєму оточенні багато достойних, добрих, совісних, щирих… Яким варто допомагати, про яких якщо і хочеться говорити, то лише хороше", – зауважив артист.

Віталій Козловський став батьком: що відомо

Місяць тому Віталій Козловський вперше зізнався про те, що став батьком. 25 лютого його дружина Юлія Бакуменко народила сина. Малюка вирішили назвати Оскар.

Віталій Козловський продовжує служити водієм у Національному президентському оркестрі. Тому він старається цінувати усі миті, проведені разом із сім'єю. Нещодавно співак похвалився першим словом сина – "Агу".