Адже виконавиця вже, ймовірно, перебуває на останніх місяцях вагітності. Тепер вона поділилася, чи сама має такий страх.
Цікаво Klavdia Petrivna дала своє перше інтерв'ю: про що розповіла найзагадковіша співачка
Чи не боїться Джамала, що пологи припадуть на гранд-фінал Євробачення
Співачка заявила, що найближчим часом не має народжувати.
Я думаю, що все буде добре. За термінами я ще не повинна народити, Це має статися щось екстрене
– поділилася зірка.
Що відомо про третю вагітність Джамали
- Радісну звістку співачка повідомила в лютому цього року. Тоді вона виставила фото з помітно округлим животиком.
При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов,
– зазначила під світлиною виконавиця.
- Це буде третя дитина для Джамали та її чоловіка, які вже є батьками двох синів – Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.
- Ймовірно, що артистка чекає на ще одного хлопчика. Отримуючи нагороду за музичний альбом Qirim на церемонії вручення премії імені Тараса Шевченка, артистка процитувала рядки з вірша Шевченка "І Архімед, і Галілей".
"І на оновленій землі. Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі", – сказала тоді знаменитість, вказуючи на свій живіт.
- Співачка планує народжувати в Україні, заявивши, що вони з чоловіком розглядають можливість партнерських пологів.