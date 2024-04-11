Украинский певец Виталий Козловский больше не держит личную жизнь за занавесом. Поэтому на своей странице он опубликовал снимки с чувственной фотосессии с женой Юлией.
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Виталий Козловский поделился новыми фото
Исполнитель поделился с поклонниками архивными кадрами со времен, когда его возлюбленная Юлия Бакуменко была еще беременной. Певец позировал перед камерой в черном костюме и белой рубашке, тогда как его предстала в нескольких образах.
Звездная жена примерила вечерние платья – черное с открытыми плечами и красное с вырезом и розой на завязках.
Моя. Это уже можно в таком положении говорить мои?
– трогательно обратился к любимой Виталий Козловский.
Виталий Козловский с женой / Фото из инстаграма певца
Сеть захватила фотосессия артиста с любимой. Они засыпают комплиментами новоиспеченную семью в комментариях.
- "Наш самый дорогой муж и папа", – обратилась к мужу Бакуменко.
- "Теперь это мои любимые из любимых фото", – написала Алина Шаманская;
- "Вы нереальные";
- "Виталий, вы красивая и замечательная пара! Пусть удачи вашей семье. Жена просто красавица. Здоровья ей и вашему замечательному мальчику";
- "Какие же счастливые".
Виталий Козловский теперь – отец
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко уже несколько лет находятся в отношениях. Они решили пожениться, когда девушка была в положении – 29 декабря.
Артист впервые стал отцом 25 февраля. У Виталия и Юлии родился сын, которого решили назвать Оскар. По мнению певца, это очень мелодичное слово. К тому же недавно оно было на устах всех украинцев.