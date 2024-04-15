З новонародженим сином і дружиною: Віталій Козловський розчулив ніжними сімейними кадрами
15 квітня 2024, 17:13Читать новость на русском
Джерело:Віталій Козловський
Новоспечений батько та чоловік Віталій Козловський не перестає тішити шанувальників сімейними кадрами. Так, він поширив нове фото з сином та відео коханої, якого раніше не було в мережі.
Щоправда, кадри з дружиною виявилися архівними, бо у ролику вона позує ще вагітною. Водночас фото з Оскаром, ймовірно, є свіжим.
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Які фото показав Козловський
Співак поділився новою світлиною з сином. На знімку зображений зворушливий момент, коли новонароджений Оскар тримає палець батька.
Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс
Крім того, артист виставив відео вагітної дружини, де Юлія позувала в ніжно-рожевій сукні.
Моя ніжність,
– зазначив під роликом Віталій.
Що відомо про особисте життя Віталія Козловського
- У 2020 році ходили чутки про можливий роман між співаком та його концертною директоркою Юлією Бакуменком. Пара часто публікувала спільні фото та проводила значну кількість часу в компанії одне одного.
- У березні виконавець оголосив про одруження, а вже згодом підтвердив, що справді його обраницею стала менеджерка.
- Згодом шоубіз приголомшила новина про народження первістка у подружжя. 25 лютого 2024 року на світ з'явився Оскар.
- З'ясувалося, що Віталій був присутній на пологах і зовсім не шкодує через це, хоча спершу й хвилювався.