З новонародженим сином і дружиною: Віталій Козловський розчулив ніжними сімейними кадрами

15 квітня 2024, 17:13
Читать новость на русском

Джерело:

Віталій Козловський

Новоспечений батько та чоловік Віталій Козловський не перестає тішити шанувальників сімейними кадрами. Так, він поширив нове фото з сином та відео коханої, якого раніше не було в мережі.

Щоправда, кадри з дружиною виявилися архівними, бо у ролику вона позує ще вагітною. Водночас фото з Оскаром, ймовірно, є свіжим. 

Не пропустіть Поки Гринкевич в СІЗО: у мережі пліткують про новий роман Соні Морозюк

Які фото показав Козловський 

Співак поділився новою світлиною з сином. На знімку зображений зворушливий момент, коли новонароджений Оскар тримає палець батька.


Віталій Козловський з сином / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, артист виставив відео вагітної дружини, де Юлія позувала в ніжно-рожевій сукні.

Моя ніжність,
– зазначив під роликом Віталій. 

 

Що відомо про особисте життя Віталія Козловського 

  • У 2020 році ходили чутки про можливий роман між співаком та його концертною директоркою Юлією Бакуменком. Пара часто публікувала спільні фото та проводила значну кількість часу в компанії одне одного. 
  • У березні виконавець оголосив про одруження, а вже згодом підтвердив, що справді його обраницею стала менеджерка. 
  • Згодом шоубіз приголомшила новина про народження первістка у подружжя. 25 лютого 2024 року на світ з'явився Оскар.
  • З'ясувалося, що Віталій був присутній на пологах і зовсім не шкодує через це, хоча спершу й хвилювався. 

Автор: Софія Хомишин