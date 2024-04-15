Правда, кадры с женой оказались архивными, потому что в ролике она позирует еще беременной. В то же время фото с Оскаром, вероятно, является свежим.

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Какие фото показал Козловский

Певец поделился новой фотографией с сыном. На снимке запечатлен трогательный момент, когда новорожденный Оскар держит палец отца.



Виталий Козловский с сыном / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, артист выставил видео беременной жены, где Юлия позировала в нежно-розовом платье.

Моя нежность,

– отметил под роликом Виталий.

Что известно о личной жизни Виталия Козловского