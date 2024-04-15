Правда, кадры с женой оказались архивными, потому что в ролике она позирует еще беременной. В то же время фото с Оскаром, вероятно, является свежим.

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Какие фото показал Козловский

Певец поделился новой фотографией с сыном. На снимке запечатлен трогательный момент, когда новорожденный Оскар держит палец отца.

Виталий Козловский с сыном
Виталий Козловский с сыном / Скриншот из инстаграмм-сторис

Кроме того, артист выставил видео беременной жены, где Юлия позировала в нежно-розовом платье.

Моя нежность,
– отметил под роликом Виталий.

Что известно о личной жизни Виталия Козловского

  • В 2020 году ходили слухи о возможном романе между певцом и его концертным директором Юлией Бакуменко. Пара часто публиковала совместные фото и проводила значительное количество времени в компании друг друга.
  • В марте исполнитель объявил о женитьбе, а уже потом подтвердил, что действительно его избранницей стала менеджер.
  • Впоследствии шоубиз ошеломила новость о рождении первенца у супругов. 25 февраля 2024 года на свет появился Оскар.
  • Выяснилось, что Виталий присутствовал на родах и совсем не жалеет об этом, хотя сначала и волновался.