Співачка поділилася, що у той момент нічого не віщувало біди. Поруч з батьком тоді також були його сини. Відомо, що саме молодшому Євгену вранці 9 січня зателефонували з лікарні й повідомили про смерть батька.

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Світлана Білоножко згадала останню розмову з чоловіком

З'ясувалося, що жінка розмовляла з коханим за день до його смерті. Вона поділилася, що не передчувала нічого поганого.

Я приїхала до нього в лікарню, говорили про буденне. "Як там вдома?" – "Все добре". – "Ти ж погодуй моїх павичів". – "Не переживай – ти ж мене всього навчив, знаю, що треба робити". З нами були сини. Пам'ятаю, сміялися, згадуючи щось. Була дуже тепла атмосфера,

– пригадала виконавиця.

Світлана додала, що останнім часом вони з Віталієм багато планували, чекали на перемогу та навіть думали відродити їхній фестиваль родинної творчості "Мелодія двох сердець". Жінка до того ж наголосила, що ще не змирилася з втратою чоловіка.

"У мене таке враження, що він весь час зі мною. Тільки зранку прокидаюся – запалюю свічку і молюся. А коли засинаю, мені здається, що хтось гладить по голові. А я все хочу зловити цю руку – торкаюся волосся, а нічого немає… У снах він до мене не приходить. Старші люди мені кажуть, що це і непогано, бо, за їхніми словами, сниться померлий у ці дні тоді, коли щось йде неправильно. І він хоче підказати, як треба зробити", – зазначила Світлана Білоножко.

Віталій Білоножко помер

9 січня український шоубізнес сколихнула новина про смерть народного артиста. Він відійшов у вічність у віці 70 років.

Причиною смерті виконавця стала зупинка серця. Відомо, що до цього його госпіталізували до лікарні.

Дружина Віталія розповідала, що погіршення стану здоров'я співака відбулося після Нового року. У клініці Білоножко навіть став почуватися краще, втім в якийсь момент серце просто не витримало. Світлана поділилася, що медики намагалися реанімувати її чоловіка, проте це було безрезультатно.

Крім того, дружина артиста розповідала, що у Віталія Білоножка був цукровий діабет.

"Він лікувався довгий час, приймав ліки, проходив обстеження. Але це дуже підступна хвороба, яка з'їдає все всередині", – підкреслила Світлана.