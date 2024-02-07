Дитина з'явилась на світ 6 лютого. Достеменно невідомо, де саме народжувала Хлистун. Є припущення, що це сталося в Канаді, адже останнім часом Дар'я поширювала саме з цієї країни.

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Модель народила чоловіку сина. У своєму інстаграмі подружжя поділилось приємною новиною. Хлистун оприлюднила щасливі фото з пологового будинку. На ньому видно, що модель плаче від радості.



Хлистун народила / Фото з інстаграму моделі



Хлистун плаче від радості / Фото з інстаграму моделі

Також Дар'я поширила світлину, на якій старша донька подружжя вперше побачила новонародженого братика.

Знайомство з братом. Замість того, аби спати, я милуюсь цим відео й маленькою людиною, яку я носила під серцем 9 місяців,

– написала дівчина.



Дитина подружжя побачила малюка / Фото з інстаграму моделі

Михайлюк також має вигляд щасливого татуся. На одному з фото він годував малюка.



Макс годує дитину / Фото з інстаграму моделі

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