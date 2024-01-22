Світлана Білоножко повідомляла, що причиною смерті її чоловіка стала зупинка серця. Хоч Віталій лікувався від цукрового діабету, втрата була несподіваною для його родини.

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Світлана Білоножко про останні дні життя Віталія

Це сталося раптово, безумовно. Але він себе не дуже добре почував, тому що цукровий діабет давав про себе знати. Ми лікувалися в лікарнях, ходили на крапельниці, які нам приписували лікарі. Усе було наче добре,

– розповіла дружина співака.

Світлана пригадала, що напередодні смерті Віталію Білоножку погіршало. Вона вирішила викликати швидку, хоч виконавець казав цього не робити. Лікарі повідомили: "Термінова госпіталізація, тому що цей стан поганий".



Віталій Білоножко з дружиною / Фото з соцмереж

"Діабет – це дуже підступна хвороба. Забрали Віталія в лікарню. Лікували, наче все було нормально, начебто все йшло як слід, і раптом 9 січня вранці вони подзвонили сину Євгену, молодшому, він мені говорить: "Мамо, сказали, що тато помер". Мені здалося, що взагалі нічого не чую. Це страшні слова. Хто їх чув у своєму житті – це страшні слова. Тим паче коли говорять тобі про людину, яку ти кохаєш усе життя", – зізналась Білоножко.

Якими були останні роки життя Віталія Білоножка