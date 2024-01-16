Цікаво, що раніше про це говорили зіркові друзі виконавця. Зокрема, подружжя Зібрових. Так, дружина Павла Миколайовича розповідала, що, ймовірно, повномасштабне вторгнення сильно позначилося на Білоножку. До того ж, як розповіла Марина, Віталій боровся з хронічними хворобами.

До теми Онук Віталія Білоножка зі щемом згадав останню розмову з дідусем: про що вони говорили

Чому Віталій Білоножко тривалий час не з'являвся на сцені

Онук артиста поділився, що дідо перестав активно виходити на сцену, бо боявся коронавірусу, а з початком широкомасштабної війни вважав недоцільним проводити фестивалі.

Коли сталася пандемія, Віталій злякався – дуже боявся коронавірусу. Коли бабуся приїздила з якихось виступів, зустрічав її в масці. Про виступи під час війни казав: "Які зараз фестивалі? Це не на часі",

– пригадав онук виконавця.



Віталій Білоножко / Фото з фейсбуку співака

Віталій Білоножко помер