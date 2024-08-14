Титанова пластина в черепі: комік Віктор Розовий показався після поранення на фронті

Український комік Віктор Розовий, відомий участю в популярному гумористичному шоу "Ліга Сміху", поділився новинами про свій стан здоров'я після тяжкого поранення, отриманого на фронті. Гуморист повідомив, що йому вставили титанову пластину в череп.

Як наслідок, він поділився, який вигляд зараз має. Цікаво, що Віктор попри все не втрачає оптимізм і навіть жартує.

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У соціальних мережах Розовий опублікував фото з лікарняного ліжка.

Шрамів не додалось. А заліза в голові побільшало,

– жартома зазначив військовий.

Комік також показав 3D-знімок свого черепа після травми та титанову пластину, яку йому вставили.

Віктор Розовий показався під час реабілітації / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що в березні 2023 року Віктор Розовий отримав зазнав важкого осколкового поранення голови під час виконання бойового завдання. Військовий негайно був доставлений до лікарні, де йому провели складну нейрохірургічну операцію. Протягом двох тижнів після хірургічного втручання Розовий перебував під пильним наглядом команди нейрохірургів та медичного персоналу. Зараз він проходить реабілітацію в одному зі спеціалізованих медичних закладів України з підтримкою дружини Ольги. Стан гумориста стабілізувався після низки операцій та інших процедур.

Спочатку планувалося, що коміка відправлять на лікування за кордон, де є фахівці з подібних травм. Однак через тяжкий стан Розового від цієї ідеї довелося відмовитися.