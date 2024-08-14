Как следствие, он поделился, как выглядит сейчас. Интересно, что Виктор несмотря на все не теряет оптимизм и даже шутит.

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В социальных сетях Розовый опубликовал фото с больничной койки.

Шрамов не прибавилось. А железа в голове стало больше,

– в шутку отметил военный.

Комик также показал 3D-снимок своего черепа после травмы и титановую пластину, которую ему вставили.

Виктор Розовый показался во время реабилитации / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, что в марте 2023 года Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение головы во время выполнения боевого задания. Военный немедленно был доставлен в больницу, где ему провели сложную нейрохирургическую операцию. В течение двух недель после хирургического вмешательства Розовый находился под пристальным наблюдением команды нейрохирургов и медицинского персонала. Сейчас он проходит реабилитацию в одном из специализированных медицинских учреждений Украины при поддержке жены Ольги. Состояние юмориста стабилизировалось после ряда операций и других процедур.

Изначально планировалось, что комика отправят на лечение за границу, где есть специалисты по подобным травмам. Однако из-за тяжелого состояния Розового от этой идеи пришлось отказаться.