Учасник та ведучий гумористичного шоу "Ліга сміху" Віктор Розовий розповів про створення сім'ї у своєму інстаграмі. Він опублікував нове фото в інстаграм-сторіз.

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Віктор Розовий одружився

Гуморист вперше показав свою кохану на спільній світлині. Віктор Розовий позував у чорній вишиванці, а новоспечена дружина обрала для розпису класичний сірий костюм. Молодята продемонстрували на камеру новенькі срібні обручки.

"Всьо", – лаконічно підписав кадр Віктор Розовий. Відомо, що заради весілля він взяв 10-денну відпустку зі служби.



Віктор Розовий з дружиною / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про Розового і де він зараз

Віктор Розовий запам'ятався українцям як учасник комедійної групи "Загорецька Людмила Степанівна", що перемогла у 3 сезоні "Ліги сміху". Згодом він повернувся на гумористичне шоу як ведучий спецсезону.

З початку повномасштабного вторгнення Віктор Розовий доєднався до лав ЗСУ. Він пішов добровольцем у полк ССО "Азов", що зараз відома як 3-тя окрема штурмова бригада. Гуморист брав участь у боях під Бахмутом та на Півдні України, виконував завдання від коригування артилерії до супроводу груп.

У 2023 році Віктор Розовий дав кілька інтерв'ю, після чого повернувся до військової справи і перестав виходити на зв'язок так часто, як раніше.