Христина Горняк днями пішла у спеціалізовану клініку, де обстежилась та отримала результати аналізів щодо своєї репродуктивної системи. У коментарях під одним із дописів блогерка отримала коментар із закидом про те, що вона безплідна й досі не народила дітей через вік.

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Крім того, один із підписників припустив, що Володимир Остапчук розійшовся з Христиною саме тому, що вона не народила йому дітей. На це блогерка відповіла з іронією.

Ванга, це ти? На зло усім, хто каже, що я старенька і вже безплідна, хочу сказати, що я ще ого-го. Все, що я в майбутньому хочу зробити, це тільки тому, що я не хочу хвилюватись ні про що, а не тому, що маю показання. І це говорить про те, що відкладене материнство – класна штука, якщо ви наразі не можете стати мамою,

– написала Христина Горняк.

Христина Горняк про закиди хейтерів / Фото з інстаграм-сторіз

Зауважимо, тим часом Володимир Остапчук скоро стане батьком втретє. У нього та його дружини Катерини народиться син. Пара вже обрала для хлопчика ім'я – Тимофій.