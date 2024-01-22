Відома українська телеведуча жартома зізналась, що не показує чоловіка, бо він ще не отримав від неї плану дій: що говорити та як поводитися. І стримано зізналась, що подружжя не називає одне одного пестливими іменами.

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Катерина Соляр про стосунки з чоловіком

Ведуча розповіла, що сварки з чоловіком у них стаються рідко. Якщо ж це буває, то під час конфліктів Катерина дуже мовчазна.

В ефірах я жінка вогонь, рот не закривається. То сварка вдома найгучніша, коли я мовчу. Бо коли мовчу – це означає, що наступив апокаліпсис і буде повний рознос. Зі мною вже не можна говорити. Треба кинути шоколадку і відійти на безпечну відстань,

– розповіла Катерина Соляр.

Катерина Соляр також зізналась, що найбільше приваблює її в чоловікові: "Те, що він мало говорить і багато робить", – поділилась ведуча.

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