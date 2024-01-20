Засновниця видання "Книголав" Світлана Павелецька поспілкувалася з підписниками. У неї запитали про бажання знову стати матір'ю.
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Кохана міністра закордонних справ України впевнено відповіла, що більше дітей не планує.
Ні, я зав'язала,
– відверто зізналася Павелецька.
Світлана додала, що її син Саня настільки хороший, що їй не вдасться перевершити цей результат. Та й намагатися це зробити вона не буде.
"Насправді дитина – це велике щастя, але велика відповідальність, дуже важко. Мені здається, чим більша різниця між дітьми, тим важче вдруге на це піти. І тому, що й у мене, і в мого хлопця вже є діти від попередніх стосунків, зараз ми можемо присвячувати себе одне одному, і всі свої соціальні функції ми виконали", – підкреслила бізнесвумен.
Світлана Павелецька з сином / Фото з інстаграму Світлани Павелецької
Особисте життя Дмитра Кулеби та Світлани Павелецької
- Чутки про роман політика та засновниці видавництва пішли ще у 2021 році, однак пара ніде публічно не з'являлась разом.
- У квітні 2023 Світлана розсекретила їхні стосунки, публічно привітавши Дмитра з днем народження. Відтоді у мережі частіше з'являються їхні спільні фото.
- Дмитро Кулеба також виховує двох дітей від шлюбу з депутаткою Київради Євгенією Кулебою – це 17-річний син Єгор та 12-річна донька Любов.