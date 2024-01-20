Засновниця видання "Книголав" Світлана Павелецька поспілкувалася з підписниками. У неї запитали про бажання знову стати матір'ю.

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Кохана міністра закордонних справ України впевнено відповіла, що більше дітей не планує.

Ні, я зав'язала,

– відверто зізналася Павелецька.

Світлана додала, що її син Саня настільки хороший, що їй не вдасться перевершити цей результат. Та й намагатися це зробити вона не буде.

"Насправді дитина – це велике щастя, але велика відповідальність, дуже важко. Мені здається, чим більша різниця між дітьми, тим важче вдруге на це піти. І тому, що й у мене, і в мого хлопця вже є діти від попередніх стосунків, зараз ми можемо присвячувати себе одне одному, і всі свої соціальні функції ми виконали", – підкреслила бізнесвумен.



Світлана Павелецька з сином / Фото з інстаграму Світлани Павелецької

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