У 2010 році Олег Фагот Михайлюта вперше став батьком. У нього народився син Микита від журналістки Анастасії.

До слова Екскоханий Наталії Могилевської вперше відреагував на новину, що співачка стала мамою

Фагот про розрив з вагітною коханою

Щоправда, артист не планував ставати батьком. Він саме збирався поривати з Анастасією, але дівчина ошелешила його заявою про те, що вагітна.

Так сталося, що я – велелюбний, а тоді був дуже сильно велелюбним. Але ж треба бути чесним. Кіношна історія. Коли я зібрався силами з нею поговорити, а вона мені сказала, що вагітна. Це був п**дець і для неї, і для мене. Я відразу сказав, що нікуди не зникаю, не відмовляюся, а буду підтримувати,

– зізнався Фагот.

Михайлюта зізнався, що це був непростий етап у їхньому житті. На щастя, зараз між ними та їхніми родинами залишилися хороші стосунки. Їм пощастило випадково зустрітися в Парижі.

"Це була прекрасна зустріч, всі посиділи, поспілкувалися. Я з чистою совістю відправив Микиту до дідуся до Австралії. Він провів там нормально часу, а через деякий час сказав, що хоче повертатися. Він повернувся, і я цьому дуже радий, бо син поруч", - поділився музикант.



Фагот з сином / Фото з інстаграму артиста

Чи є ще діти у Фагота

Зараз Фагот перебуває у стосунках з дизайнеркою Ольгою Навроцькою. Вони познайомилися на дні народженні Маші Єфросиніної й вже 12 років разом. Обоє вже були одружені, а тому задоволені життям у цивільному шлюбі.

Музикант та його кохана намагалися стати батьками, але здоров'я Ольги стало на заваді їхнім планам, як розповідав Фагот. Сама ж дизайнерка казала, що просто не хоче бути мамою – підтримує позицію childfree.