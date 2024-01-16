Втім, Міка та Кріс не повністю встигли насолодитися виступом акторів на сцені театру. Все через те, що просто посеред вистави розпочалася повітряна тривога.

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Міка Ньютон з чоловіком у Львові

Співачка у компанії свого чоловіка-американця Кріса Сааведри відвідала Львівський національний оперний театр, де вони насолодилися виставою "Наталка Полтавка". Цікаво, що роль головної героїні виконала викладачка оперного співу Міки.

Не можу повірити, що ця сцена – одна з перших, на якій я виступала. Це був пісенний конкурс "Надія" 1995 року,

– пригадала знаменитість.

З'ясувалося, що сигнал повітряної тривоги раптово перервав виставу, змусивши Ньютон та її чоловіка негайно спуститися в укриття.

"Ось така реальність українців вже два роки. Вони не можуть нормально жити, планувати. Ніколи не знаєш, коли твоє буденне життя зупиниться і скільки часу це займе. В Україні немає безпечного місця! Вся країна в небезпеці. Ми маємо докладати більших зусиль, щоб припинити це божевілля", – наголосила виконавиця.

Міка Ньютон з чоловіком у Львові / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Як Міка Ньютом з чоловіком потрапили під ракетний обстріл

Артистка та її коханий Кріс Сааведра вперше за вісім років разом приїхали до України наприкінці грудня 2023 року. Так, вони відвідали столицю, де застали масований ракетний обстріл міста.

"Ми приїхали сюди 28 грудня і 29 грудня Україну обстріляли 150-ма ракетами… Це була наймасованіша атака на Україну з початку війни. У мене немає слів, щоб описати все. Сирени, звуки… вибухи… Моє серце болить за всіх українців зараз. Я не можу повірити, що світ не може нічого вдіяти з цим кошмаром, який триває вже два роки. Україна потребує допомоги просто зараз", – зазначила знаменитість.