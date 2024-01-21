Цікаво, що зовнішній вигляд президента України за останній рік також зазнав змін. Зокрема, лідер держави відростив бороду, а на його обличчі з'явилися зморшки.

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Олена Зеленська висловилась про чоловіка

Перша леді зізналася, що зараз їй складно оцінити будь-які зміни в характері коханого. Втім, розповіла, що впертість, рішучість і витривалість у чоловіка стали більш вираженими.

Щодо особистого, то мені здається, що він став більш сентиментальним у простих речах, тому що, коли тобі не вистачає простих речей – спілкування з родиною, то ти починаєш більше це цінувати,

– поділилася дружина президента.

Тепер, за словами Олени Зеленської, Володимир знаходить радість у найменших моментах, пов'язаних із дітьми. Наприклад, його може потішити нове фото сина або розповідь про те, що говорила донька.

"Його це дуже емоційно торкається", – підкреслила перша леді України.

Вона додала, що раніше Зеленський не був таким чутливим до цих речей.

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Що Володимир Зеленський казав про дружину та дітей

Президент наголосив, що зараз перша леді багато працює та підтримує його. Крім того, він відзначив ініціативи Олени Зеленської, зокрема ті, що стосуються психічного здоров'я та харчування дітей.

"Я дуже пишаюся її роботою", – підкреслив глава держави.

Володимир Зеленський також раніше згадував про своїх дітей. Так, він поділився, що вони продовжують навчатися в Україні: "Син ходить то в школу, то онлайн, як всі хлопці й дівчата. А донька моя в університеті, я радий, що вони тут і мені дуже приємно, що вони зробили свій особистий вибір і роблять особистий внесок, як кожна родина в Україні".