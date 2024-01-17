Гурт "Друга Ріка" завжди створював україномовну музику, тоді як деякі зірки взялись за це тільки після повномасштабного вторгнення. Багато артистів перекладають старі російськомовні хіти на українську мову. Валерій Харчишин розповів, як до цього ставиться.

До слова Ти ворог України, – Фагот різко висловився про Лободу й решту артистів, що співають російською

Валерій Харчишин про перекладені пісні

Якщо це вдала робота, якщо пісня звучить, то чому ні? Але мені здається, що всі пісні перекладати точно не слід. Це виходить відверте лайно, яке слухати неможливо. Ви нові, ви трансформувалися, ви згадали своє ім'я, ви згадали, що ви українці. Отже, маєте створювати щось нове,

– вважає співак.

Лідер "Другої Ріки" додав, що намагається ставитися до таких колег з розумінням. Але йому не подобається, коли вони починають агресивно відповідати співакам, які завжди співали українською.

"Коли музиканти, які співали українською, починають агресивно діяти проти тих, хто є "перевертнем" і починають нині перекладати свої пісні, то другі відповідають агресією теж. І коли починають агресивно захищати своє творче надбання російськомовне, яке вже перекладене українською, і кричать про те, які вони патріоти, які вони вояки, мені це здається огидним", – зауважив Валерій Харчишин.

Лідер "Другої ріки" не розуміє тих, хто захищає російськомовну творчість

Валерій Харчишин з сумнівом ставиться до артистів, які захищають російськомовну творчість. На його думку, вони можуть стати зрадниками в будь-який момент.

Де гарантія, що цей покидьок завтра не зрадить? Ти вср*вся вже, ну реально. Ти писав російською мовою, ти співав, то сиди і не пи*ди. Не треба. Ти був частиною російської культури. Це була інформаційна і культурна площина саме російська. Якщо вже перевзувся, то не будь агресивним,

– зазначив музикант.

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