Ірина Білик зробила різдвяний подарунок для шанувальників – презентувала українськомовну версію свого легендарного хіта "Сніг". Свого часу він став класикою української музики.

До слова Його не вистачає, – Ірина Білик зі щемом згадала про помічника, який зник безвісти під Бахмутом

Ірина Білик випустила пісню українською

Я знала, що пісня "Сніг" має продовжувати жити. І небесне провидіння надіслало мені нові слова! В мене виникли настільки сильні емоції, що я знову й знову слухаю оновлену версію легендарної та всіма улюбленої пісні. Бажаю і вам відчути все те, що зараз відчуваю я,

– прокоментувала реліз Ірина Білик.

Виконавиця написала пісню ще у 2003 році, але вона й зараз залишається актуальною. Ірина Білик власноруч переклала лірику, тож українською композиція стала ще чуттєвішою та сповнена новими сенсами.

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе", – цей рядок неодмінно відгукнеться всім жінкам України, в яких лютий забрав не лише безтурботне життя, а й найдорожчих людей. Але, попри біль втрат і смуток, всі вони сміливо йдуть вперед.

Ірина Білик – "Сніг": дивіться відео онлайн

Зараз Ірина Білик працює над українськомовним альбомом своїх найкращих хітів за всю кар'єру. З цієї нагоди вона возз'єдналась з колишнім продюсером Юрієм Нікітіним і його лейблом mamamusic. "Сніг" – це перший сингл із майбутнього альбому, прем'єра запланована на першу половину 2024 року.

Нагадаємо, що творча історія Ірини Білик та Юрія Нікітіна почалася в 1990 році. Минуло понад 30 років – і от вони знову об'єдналися, щоб створити дійсно "золоту" платівку, яка звучатиме в плейлистах мільйонів українців.