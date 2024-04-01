Чоловік Полякової вперше відреагував на "таємний роман" дружини з відомим кухарем
Джерело:Оля Полякова
"Стосунки" Олі Полякової та Влада Міцкевича сильно розбурхали мережу. Цей інцидент вже прокоментував кухар і сама співачка, проте тепер щодо цього також висловився чоловік виконавиці Вадим.
Він зізнався, чи використовуватиме нестандартні способи, щоб провчити кулінара. Річ у тім, що сам Міцкевич раніше вдавався до шантажу, щоб вирішити фінансовий конфлікт.
Цікаво Оля Полякова неочікувано відповіла на закиди Міцкевича про їхні стосунки
Як чоловік Полякової відреагував на "таємний роман" дружини з Міцкевичем
Днями співачка вийшла в прямий етер в інстаграмі, де поспілкувалася з підписниками. З огляду на "злив" фото виконавиці й кухаря, фанів дуже цікавили подробиці цього інциденту. Наприкінці етеру за кадром з'явився Вадим Буряковський, тож Ольга запитала в чоловіка: "Міцкевичу ноги будемо відривати?".
Як завжди,
– жартома відповів бізнесмен.
Що відомо про "таємний роман" Полякової та Міцкевича
- Днями Влад опублікував кадри, на яких цілується зі співачкою. Шеф-кухар стверджував, що перебував у стосунках з Поляковою протягом року, проте наразі вони начебто розійшлися.
- Однак пізніше він перепросив перед виконавицею та її шанувальниками, визнавши, що збрехав, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.
- Згодом артистка пояснила, що фотографії з поцілунками були поширені Міцкевичем, щоб привернути увагу до себе, але вона вирішила ніяк його не карати, бо не отримає від цього жодної користі.