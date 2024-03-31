Цікаво, що Влад пізніше видалив спільні світлини з Олею та вибачився перед нею за брехню. Він виклав ті фото, мовляв, через "фінансовий конфлікт та прийом антидепресантів".
До слова Так с*ка обідно, – відомий кухар натякнув на таємний роман з Поляковою і показав пікантні фото
Як Полякова відреагувала на заяву Міцкевича
У своєму блозі під одним з постів артистка відповіла на коментар підписниці. Вона порадила не слухати та не писати відверту брехню "усіляких п'яниць".
Оля Полякова про Влада Міцкевича / Скриншот з інстаграму співачки
Що відомо про стосунки Полякової з Міцкевичем
- За словами самого Влада, їхній роман зі співачкою розпочався рік тому. Він вирішив розсекретити інформацію про стосунки з артисткою після того, як розійшовся з нею.
- До того ж співачка та кулінар разом були ведучими шоу "Він готує, вона керує", де українські пари проходили різноманітні випробування.
- В одному з випусків Оля навіть поцілувала Влада в щоку. А після зйомок шоу їх разом неодноразово бачили.
- Ба більше, нещодавно Міцкевич розкритикував Євгена Клопотенка за негативні висловлювання про Полякову, й у такий спосіб публічно захистив її. Тоді він Клопотенка назвав "медійно розкрученим кулінаром", а співачку – зіркою номер один в Україні.