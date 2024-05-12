Вона одягнула футболки з промовистими написами й нагадала про захисників Азовсталі. Раніше, на Нацвідборі, їх одягали alyona alyona та Jerry Heil.

Не пропустіть Закликали до миру та свободи Україні: alyona alyona & Jerry Heil виступили у фіналі Євробачення

Який вигляд має українська делегація на Євробаченні

У гранд-фіналі сьогодні українці одягнули футболки з написом Free Azovstal Defenders, закликаючи звільнити захисників Азовсталі, які зараз перебувають у російському полоні.

Що відомо про виступ alyona alyona та Jerry Heil