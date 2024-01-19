Серед усіх пісень, які представили на відбір, є як українські композиції з народними мотивами, так і англомовні танцювальні треки. Усіх їх ми зможемо почути наживо 3 лютого у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024.

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YAKTAK запідозрили у плагіаті

Музичний блогер Ваня Рассел поширив ролик, у якому аналізує трек LaLaLa, з яким Ярослав Карпук планує змагатися у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2024. Він вважає, що композиція YAKTAK максимально схожа до пісні VARTO від нової співачки MANY.

Зараз трек маловідомої артистки неможливо знайти на жодній платформі. Рассел зазначив, що композицію видалили цього тижня. Тому блогер вирішив запитати Суспільне, яке транслюватиме Нацвідбір, чи є це порушенням правил конкурсу. Також Ваня запитав у самого артиста про цю ситуацію.

Команда артиста вже відреагувала на закиди щодо плагіату. Там зазначили, що композиція YAKTAK LaLaLa є новою та раніше ніде не звучала в публічному просторі. Також у менеджменті розповіли, що багато учасників Євробачення використовують під час створення пісень так звані семпли – уривки музики, вирізані або записані з різних джерел. Їх шукають, зокрема, на платформах Splice, Loopcloud, Sounds.

Це портали з семплами, які є доступними для всіх роками. Безліч артистів використовують їх у своїх піснях, але треки не втрачають унікальність через використання вже доступних семплів. Тобто, будь яка пісня може мати інструменти в собі, які вже десь використовувались,

– відповіли у команді YAKTAK.

Голова делегації від України на Євробачені Оксана Скибінська повідомила, що команда YAKTAK надала документи, які підтверджують права артиста на цю композицію, зокрема, на основний біт. Також делегація звернулась до організаторів Євробачення, чи може ця пісня виконуватися на пісенному конкурсі, у разі перемоги на Нацвідборі. Там відповіли ствердно.

З урахуванням підтвердження від Європейської спілки радіомовлення й телебачення можливості участі цієї пісні у Євробаченні, організаційний комітет ухвалив рішення про продовження участі YAKTAK у Національному відборі на Євробачення-2024,

– відреагувала Скибінська.

Водночас користувачам мережі подобається пісня YAKTAK – La La La. Вони висловлюються позитивно про цю композицію.

"Цей трек справді крутий. Мені подобається, супер!".

"Кожного дня на повторі. Перемоги тобі та менше ображених на життя хейтерів".

"Дуже драйвовий трек і кайфовий кліп".

"Кліп крутий та пісня бомба! Бажаю перемоги на відборі! Тримаємо кулачки! Успіхів".

"Класно! Вірю тільки у тебе на Євробаченні".

"Як би це не було дивно, але мені подобається. Чітка структура пісні, найкраще, що я слухав з відбору".

Трек YAKTAK La La La: дивіться відео онлайн

Кого з учасників Нацвідбору підозрювали у плагіаті

Деякі користувачі помітили схожість композиції дуету NAHABA GLASSS, з піснею російського гурту ТАТУ "Нас не догонят". Самі артисти пояснили, що є багато співаків, які виконують композиції у такому жанрі, як і вони. Водночас їм шкода, що чимало українців досі згадують контент країни-агресорки.

Викликала неоднозначну реакцію в суспільстві й пісня Teresa & Maria, з якою alyona alyona & Jerry Heil виступлять у фіналі Нацвідбору. Попри те, що в пісні поєднуються сучасні та народні мотиви, до неї з'явилися певні питання. Річ у тім, що там згадується Матір Тереза, яку багато хто вважає суперечливою постаттю.