Учасникам гурту стало шкода, що їхній трек на Нацвідбір GLASSS нагадав деяким людям пісню російського гурту ТАТУ "Нас не догонят".

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NAHABA відповіли на звинувачення з приводу плагіату

В історіях свого інстаграму музиканти пояснили слухачам, що існує чимало співаків, які виконують композиції у такому жанрі, як і вони. Водночас їм шкода, що чимало українців досі згадують контент країни-агресорки.

Насправді дуже шкода, що досі так багато українців тримають в голові російський контент. Дуже сумно, що один російський гурт в такому стилі може перекрити просто сотні різних проєктів в цьому жанрі у всьому світі,

– відповіли у гурті.

NAHABA також зізналися, яких виконавців вони слухають. Так, у плейлисті артистів можна побачити таких співаків, як You Love Her, Kap Bambino, Crystal Castles, FRXZN, SARCOMA HORROR, Banshee.

Пісня NAHABA GLASSS: дивіться відео онлайн

Ще один скандал на Нацвідборі на Євробачення-2024

Серед пісень, які учасники презентували для фіналу, активно обговорюють трек alyona alyona і Jerry Heil – Teresa & Maria. Хоча в пісні поєднуються сучасні та народні мотиви, до неї з'явилися певні питання. А все тому, що у ній згадується свята Матір Тереза.

Існує думка, що жінка наживалась на хворих і прикривалась благодійністю. Йшлося навіть про те, що вона не давала хворим обезболювальних, коли ті цього потребували.

Також відомо, що Матір Тереза популяризувала ідеї щодо заборони абортів, які зараз викликають обурення серед певної частини суспільства. Тому невідомо, як європейський глядач оцінить пісню alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні, де згадується свята.