YAKTAK (справжнє ім'я — Ярослав Карпук) народився у Волинській області, смт Стара Вижівка у сім'ї держслужбовців, пише 24 Канал. Любов до музики у нього з'явилася з дитинства. І це неспроста, адже бабуся викладає у дитячій музичній школі.

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Перші конкурси та перемоги YAKTAK

YAKTAK навчався у гімназії у рідному селищі, а згодом вступив у Київську академію естрадного та циркового мистецтва. Зараз він продовжує навчання на спеціальності "артист-вокаліст".

Ще з 11 років Ярослав почав завойовувати перемоги на музичних конкурсах, всеукраїнських фестивалях. У 2019 році YAKTAK подався у "Голос. Діти", де потрапив у команду Дзідзьо. Тоді співаку вдалося пройти до фіналу.

YAKTAK на "Голос діти": дивіться відео онлайн

У тому самому році артист спробував свої сили на фестивалі "Чорноморські ігри", через який свого часу пройшло немало сучасних зірок. Тоді YAKTAK взяв гран-прі. До речі, суддею там був Тарас Тополя, який запам'ятав Ярослава за його голос.

Найголовніше, що я йому казав: ти маєш писати свої пісні. У нього такий прекрасний баритон. Нема таких голосів у нашому шоубізнесі. Я йому казав, що це твоя фішка. Звучить, як масло ллється. Ми пішли на війну, повернулися, а він вже зали збирає,

– поділився лідер "Антитіл" вже у 2023.



YAKTAK у 2021 / Фото з інстаграму YAKTAK

З того року YAKTAK почав писати свої пісні. На початку 2022 він заснував сольний проєкт, а 10 лютого презентував кавер на пісню "Гуцулка Ксеня". Наступна робота мала вийти 24 лютого.

YAKTAK – "Гуцулка Ксеня": дивіться відео онлайн

Зіркові колаборації та популярність

Згодом у виконавця продовжили виходити кавери на різні пісні, де він співав під гітару. Так йому вдалося завоювати серця шанувальників. Вже у травні вийшла перша колаборація з зіркою – Jerry Heil, а за нею треки з іншими співаками та співачками (MamaRika, SOBOL, DOVI, Kola, Golubenko).

YAKTAK feat. SOBOL – Погляд: дивіться відео онлайн

У 2023 YAKTAK забрав кілька перемог на музичних преміях.

MEGOGO MUSIC AWARDS – "Нова хвиля поп-музики",

Muzvar Awards – "Найкращі нові імена поп-музики".

Окрім того, у грудні артист двічі зібрав ATLAS. Він їздив з турами в Україні та за кордоном, збираючи кошти для ЗСУ. А трек YAKTAK, Sobol — "Погляд" стоїть на 3 місці серед 10 найпопулярніших пісень в українському Apple Music за 2023 рік.

Так було не одразу. До цього успіху я йшов рік. Одразу думав, що буде краще, намріяв, однак так не вийшло. Але зараз я роблю те, що люблю. Як можу, підтримую наших людей,

– коментував співак свою популярність.

Особисте життя

У YAKTAK зайняте серце – він зустрічається з дівчиною Алісою, яка є його підтримкою у роботі з музикою.

Аліса допомагає у всьому. Вона дуже давно зі мною, вірила в мене ще тоді, коли мало хто вірив. Допомагає у всьому: від того, як я вдягнений, до дизайну гітар тощо,

– казав співак для 24 Каналу.



Ярослав з коханою / Фото з інстаграму YAKTAK

Нацвідбір на Євробачення: пісня та реакція слухачів

Україну на Євробаченні-2024 YAKTAK хоче представляти з піснею LaLaLa. Він першим виступатиме на Нацвідборі 3 лютого, тож відкриватиме сцену.

Євробачення – це моя мрія дитинства. Коли я тільки починав співати, дивився конкурс і уявляв себе на його сцені. Я постарався зробити крутий, запальний трек. Зробив все можливе від себе і вклав всю свою душу і внутрішній вогонь. В LaLaLa є справжня, щира українська енергія, – ділився співак.

YAKTAK – LaLaLa: слухайте пісню онлайн

Слухачі по-різному реагують на конкурсну пісню виконавця. Хтось вважає, що це трек на українську аудиторію, а хтось з цим не погоджується. У YAKTAK є чимала фан-база, а тому всі шанси на перемогу.