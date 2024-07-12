Актор навіть розсекретив, де саме тепер служить. Крім того, розповів, яку посаду обіймає.

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Олег Іваниця розкрив, що тепер служить у зенітно-кулеметному підрозділі, де основним завданням є боротьба з дронами-камікадзе. За його словами, це "просто пацики з кулеметами на пікапах".

Коли ми були на сході, мені вдалося збити ворожий дрон з вибухівкою. Він висів над позиціями. Це був такий адреналін! Це крутіше, ніж полювання чи риболовля. Я почав мріяти про ППО, і мені вдалося перевестися,

– поділився артист.

Він підкреслив важливість хорошого командування та колективу, зазначивши, що йому пощастило і з керівництвом, і з побратимами в обох підрозділах.



Олег Іваниця / Фото з інстаграму військового

Нагадаємо, раніше діджей Анатолій Тапольський, який протягом двох років служив у Збройних Силах України, з яких останні шість місяців провів на передовій в районі Авдіївки, прийняв рішення змінити напрямок своєї діяльності, але не відмовлятися від підтримки армії. DJ Tapolskiy вирішив застосувати свій творчий талант для підняття бойового духу військових, приєднавшись до підрозділу "Культурний десант".