У день 16-ї річниці шлюбу: Тіна Кароль згадала покійного чоловіка

16 червня 2024, 19:41
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Тіна Кароль

11 років тому співачка Тіна Кароль втратила чоловіка – продюсера Євгена Огіра, який помер від раку шлунку. Артистка присвятила публікацію коханому на честь їхньої 16-ї річниці шлюбу.

Відомо, що виконавиця дізналася про загибель чоловіка прямо перед своїм виступом. Втім, Тіна змогла продемонструвати мужність і силу, що відчули навіть глядачі концерту.

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У своїх соцмережах Кароль опублікувала світлину. На кадрі артистка закрила обличчя рукою.

Вона зізналася, що все ще не може змиритися зі смертю Євгена. До того ж вона пообіцяла йому триматися і жити далі, що співачка і робить.

Так, я тримаюся, маленький. І буду, як і обіцяла, хоч і важко. Дякую. Відпустити не можу. Навіки,
– звернулася до чоловіка Тіна.


Тіна Кароль згадала покійного чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль

  • У 2008 році співачка вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. Згодом у подружжя з'явився син. Хлопчика назвали Веніаміном.
  • Однак, через п'ять років у родині сталася трагедія – смерть Євгена від раку шлунка. Для артистки було нестерпно продовжувати жити без коханого.
  • З того часу мережею почали розповсюджуватися чутки про нібито нові романи Кароль. Спочатку це був молдовський співак Дан Балан, а згодом Тіні приписували кохання з хореографом Дмитром Жуком.
  • Втім, на прем'єрному показі фільму "Я, Побєда і Берлін" артистка розсекретила, чи ходить на побачення з чоловіками. Вона зізналася, що наразі ніхто їй не пропонує піти на романтичну зустріч.

Автор: Влада Пономарьова