Известно, что исполнительница узнала о гибели мужа прямо перед своим выступлением. Впрочем, Тина смогла продемонстрировать мужество и силу, что почувствовали даже зрители концерта.
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В своих соцсетях Кароль опубликовала фотографию. На кадре артистка закрыла лицо рукой.
Она призналась, что все еще не может смириться со смертью Евгения. К тому же она пообещала ему держаться и жить дальше, что певица и делает.
Да, я держусь, маленький. И буду, как и обещала, хоть и тяжело. Спасибо. Отпустить не могу. Навсегда,
– обратилась к мужу Тина.
Тина Кароль вспомнила покойного мужа / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о личной жизни Тины Кароль
- В 2008 году певица вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Впоследствии у супругов появился сын. Мальчика назвали Вениамином.
- Однако, через пять лет в семье произошла трагедия – смерть Евгения от рака желудка. Для артистки было невыносимо продолжать жить без любимого.
- С тех пор по сети начали распространяться слухи о якобы новых романах Кароль. Сначала это был молдавский певец Дан Балан, а впоследствии Тине приписывали любовь с хореографом Дмитрием Жуком.
- Впрочем, на премьерном показе фильма "Я, Победа и Берлин" артистка рассекретила, ходит ли она на свидания с мужчинами. Она призналась, что пока никто ей не предлагает пойти на романтическую встречу.