Зокрема, співачка поділилася, чи ходить на побачення. Про це вона розповіла на прем'єрі довгоочікуваного фільму "Я, Побєда і Берлін".

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Чи відвідує Тіна Кароль побачення

Співачка зізналася, що наразі ніхто їй не пропонує сходити на романтичну зустріч.

На жаль, не запрошують на побачення, але сьогодні не про це,

– зазначила знаменитість.

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Що відомо про особисте життя Тіни Кароль