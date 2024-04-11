За його словами, той випадок з виступом показав, що Кароль – професійний артист та дуже сильна людина. Не кожен, на його думку, так зможе.

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Диригент зазначив, що на момент виходу на сцену, артистка намагалася не заплакати. Водночас глядачі концерту відчули її щирість і чуттєвість. У той момент Тіна виконувала емоційну баладу про матір, від якої в співачки пішли сльози. Як стверджує Антонюк, тоді всі слухачі відчули той біль, силу та мужність Кароль.

Вона сильна людина, я знаю її ще з тих часів, коли вона, виходячи на сцену, не могла стримати сліз. Вона працювала з нами, співала на концерті в палаці "Україна", коли ще, мабуть, і 9 днів не минуло з моменту трагічної смерті її чоловіка Євгена Огіра. Вона співала емоційно тяжку баладу про матір, сльози текли по очах. Людей повна зала, вони були в заціпенінні. Усі знали і розуміли стан людини і ту силу та мужність, з якою треба було вийти і наживо заспівати. Вона це зробила,

– зізнався музикант.

До того ж ще деякий час Дмитро мав змогу співпрацювати зі співачкою. Напередодні вторгнення вони зустрілися в ансамблі ЗСУ аби втілити спільний різдвяний проєкт. Однак, після цього артисти почали просто підтримувати зв'язок, більше не співпрацюючи разом.



Тіна Кароль з чоловіком Євгеном Огіром та сином Веніаміном / Фото з відкритих джерел

Також Антонюк приголомшив фактом тривалої безкоштовної праці Кароль в ансамблі пісні і танцю Збройних сил Міністерства оборони України. На його думку, це допомогло Тіні стати дисциплінованою та працелюбною.

Були часи, коли Тіна приходила не розспіваною на загальну репетицію, де 100 осіб у залі, хор, оркестр, балет, вона могла взяти фальшиві ноти. Я зупиняв всіх і казав: "Якщо ти ще раз прийдеш не розспіваною, то вийдеш із репетиційної зали. Ти зрозуміла?". "Так, я зрозуміла". Тобто вона була готова до тяжкого, скажімо, життя справжнього артиста. Я її вважаю справжньою артисткою,

– поділився диригент.

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