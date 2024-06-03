Українська співачка Тіна Кароль співпрацює з іноземними артистами та прагне до Греммі. Віднедавна вона зайнялась і створенням власних музичних шоу.

До слова Тіна Кароль захопила образом в спокусливій сукні за 55 тисяч гривень: розкішний look

Продюсер Вадим Лисиця вважає, що Тіна Кароль виросла з погляду вокалу. Він не заперечує, що як професіоналка артистка на високому рівні. Але є й мінуси в її творчості.

Вона почала брати манеру американських співачок, яка мені до речі дуже подобається. З іншого боку я взагалі не розумію матеріал, який вона обирає. Люди, для яких вона працює, вони не до кінця розуміють, що вона хотіла сказати цим, і це, на мій погляд, мінус,

– вважає продюсер.

Який стан українського шоубізу: думка Вадима Лисиці

Вадим Лисиця також поділився думками про теперішній стан українського шоубізнесу. На його думку, зараз у сфері музики відбувається спад після піднесення 2022 – 2023 років.

Більшість артистів зникли, тому що вони не зрозуміли головного, що системний підхід повинен бути. І щодо релізів, і періодів між ними. Всі думають, що тікток всьому голова, але це неправда. Ми ще в горизонталі, але можливо, якщо далі так буде відбуватися, ми підемо знову на низ потроху,

– каже продюсер.

Лисиця вважає, що міністерство культури мало б створювати умови, в якому міг би процвітати шоубіз та інші сфери.

"Тому, що не вистачає ресурсів і грошей у шоубізнесі. Їх мало. Інституції, які повинні працювати на те, щоб артисти отримували кошти, вони не працюють. Наприклад авторські організації, які повинні виплачувати роялті", – додав музичний продюсер.