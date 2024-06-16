Відомо, що виконавиця дізналася про загибель чоловіка прямо перед своїм виступом. Втім, Тіна змогла продемонструвати мужність і силу, що відчули навіть глядачі концерту.

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У своїх соцмережах Кароль опублікувала світлину. На кадрі артистка закрила обличчя рукою.

Вона зізналася, що все ще не може змиритися зі смертю Євгена. До того ж вона пообіцяла йому триматися і жити далі, що співачка і робить.

Так, я тримаюся, маленький. І буду, як і обіцяла, хоч і важко. Дякую. Відпустити не можу. Навіки,

– звернулася до чоловіка Тіна.



Тіна Кароль згадала покійного чоловіка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль