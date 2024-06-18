Нещодавно артистка згадала у своїх соцмережах покійного чоловіка Євгена Огіра. Співачка присвятила йому щемливу публікацію на честь їхньої 16-ї річниці шлюбу.
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Шанувальники поцікавилися в артистки подробицями її особистого життя. Виконавиця не забарилася з відповіддю і зазначила, що наразі не має ні нареченого, ні обранця.
Водночас артистка нагадала, що була вже одружена. Також вона жартома запитала в прихильників, чи треба їй ще раз заміж виходити.
Немає (нареченого – Show 24). Була одружена, чи треба ще раз? Це життя вже прожите,
– запевнила Кароль.
Тіна Кароль про особисте життя / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про особисте життя Тіни Кароль
- У 2008 році вона вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра. Згодом у подружжя з'явився син. Хлопчика назвали Веніаміном.
- Однак, у 2013 році сталася трагедія – смерть Євгена від раку шлунка. Співачка довго не могла оговтатися після загибелі коханого.
- Втім, згодом користувачі почали поширювати чутки про нібито нові романи Кароль. Спочатку це був молдовський співак Дан Балан, а згодом Тіні приписували кохання з хореографом Дмитром Жуком.
- На прем'єрному показі фільму "Я, Побєда і Берлін" артистка розсекретила, чи ходить на побачення з чоловіками. За словами Кароль, ніхто їй не пропонував піти на романтичну зустріч.