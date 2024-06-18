Нещодавно артистка згадала у своїх соцмережах покійного чоловіка Євгена Огіра. Співачка присвятила йому щемливу публікацію на честь їхньої 16-ї річниці шлюбу.

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Шанувальники поцікавилися в артистки подробицями її особистого життя. Виконавиця не забарилася з відповіддю і зазначила, що наразі не має ні нареченого, ні обранця.

Водночас артистка нагадала, що була вже одружена. Також вона жартома запитала в прихильників, чи треба їй ще раз заміж виходити.

Немає (нареченого – Show 24). Була одружена, чи треба ще раз? Це життя вже прожите,

– запевнила Кароль.



Тіна Кароль про особисте життя / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про особисте життя Тіни Кароль