Недавно артистка вспомнила в своих соцсетях покойного мужа Евгения Огира. Певица посвятила ему щемящую публикацию в честь их 16-й годовщины брака.

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Поклонники поинтересовались у артистки подробностями ее личной жизни. Исполнительница не замедлила с ответом и отметила, что пока не имеет ни жениха, ни избранника.

В то же время артистка напомнила, что была уже замужем. Также она в шутку спросила у поклонников, надо ли ей еще раз замуж выходить.

Нет (жениха – Show 24). Была замужем, надо ли еще раз? Это жизнь уже прожита,
– заверила Кароль.

Тина Кароль о личной жизни: Тина Кароль о личной жизни
Тина Кароль о личной жизни / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о личной жизни Тины Кароль

  • В 2008 году она вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Впоследствии у супругов появился сын. Мальчика назвали Вениамином.
  • Однако, в 2013 году произошла трагедия – смерть Евгения от рака желудка. Певица долго не могла оправиться после гибели любимого.
  • Впрочем, впоследствии пользователи начали распространять слухи о якобы новых романах Кароль. Сначала это был молдавский певец Дан Балан, а впоследствии Тине приписывали любовь с хореографом Дмитрием Жуком.
  • На премьерном показе фильма "Я, Победа и Берлин" артистка рассекретила, ходит ли она на свидания с мужчинами. По словам Кароль, никто ей не предлагал пойти на романтическую встречу.