Маю бути корисною, – Тіна Кароль відповіла на хейт за її проходження військового вишколу
Джерело:Тіна Кароль
Українська співачка Тіна Кароль нещодавно пройшла військовий вишкіл, оскільки хотіла отримати певні навички. Однак, деякі користувачі її захейтили, не повіривши у щире бажання артистки, на що виконавиця вже відповіла.
Днями вона вже пояснювала своє рішення тим, що має вміти якомога більше, бо в країні триває війна. До того ж у цьому не має нічого дивного, на думку Кароль.
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Тіна зазначила, що попередньо перечитала чимало постів у мережі про своє проходження медично-тактичного курсу. Вона запевнила, що відсутність таких знань є нонсенсом у часі війни. Пройдений курс допоможе співачці надати допомогу рідним та усім, хто поруч, у разі небезпеки.
Після третьої сирени вночі, коли літав шахед над будинком – я усвідомила, що абсолютно безпорадна, але це вже в минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу і маю бути корисною,
– зізналася виконавиця.
Також Кароль подякувала ветеранам "Азову" за можливість отримати такі знання. Артистка заохотила шанувальників також записатися на курс, де отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозв'язку та інженерної підготовки. Ба більше, наприкінці їй вручили сертифікат.
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- Письменник і волонтер Мартин Якуб поповнив лави ЗСУ. Він пройшов усі необхідні процедури для вступу на службу, зокрема ВЛК. Згодом чоловік поїде до навчального центру.
- Акторка Марія Агапітова також вступила до ЗСУ. Вона опублікувала свою світлину у військовій формі.
- Режисерка Олена Апчел, яка 4 роки прожила в еміграції у Польщі, повернулась до України та приєдналась до Збройних Сил. Вона проходить інтенсивне навчання, щоб бути готовою до виконання бойових завдань.
- Музикант і письменник Сергій Жадан разом з учасниками гурту "Жадан і Собаки" приєдналися до 13-ї окремої бригади Нацгвардії "Хартія". Наразі вони проходять військовий вишкіл у навчальному центрі