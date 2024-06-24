На днях она уже объясняла свое решение тем, что должна уметь как можно больше, потому что в стране идет война. К тому же в этом нет ничего удивительного, по мнению Кароль.

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Тина отметила, что предварительно перечитала немало постов в сети о своем прохождении медико-тактического курса. Она заверила, что отсутствие таких знаний является нонсенсом во времени войны. Пройденный курс поможет певице оказать помощь родным и всем, кто рядом, в случае опасности.

После третьей сирены ночью, когда летал шахед над домом – я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной,

– призналась исполнительница.

Также Кароль поблагодарила ветеранов "Азова" за возможность получить такие знания. Артистка поощрила поклонников также записаться на курс, где получила знания по тактической медицине, обращения с оружием, практики по стрельбе, использования радиосвязи и инженерной подготовки. Более того, в конце ей вручили сертификат.

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