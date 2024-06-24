Днями вона вже пояснювала своє рішення тим, що має вміти якомога більше, бо в країні триває війна. До того ж у цьому не має нічого дивного, на думку Кароль.

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Тіна зазначила, що попередньо перечитала чимало постів у мережі про своє проходження медично-тактичного курсу. Вона запевнила, що відсутність таких знань є нонсенсом у часі війни. Пройдений курс допоможе співачці надати допомогу рідним та усім, хто поруч, у разі небезпеки.

Після третьої сирени вночі, коли літав шахед над будинком – я усвідомила, що абсолютно безпорадна, але це вже в минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу і маю бути корисною,

– зізналася виконавиця.

Також Кароль подякувала ветеранам "Азову" за можливість отримати такі знання. Артистка заохотила шанувальників також записатися на курс, де отримала знання з тактичної медицини, поводження зі зброєю, практики зі стрільби, використання радіозв'язку та інженерної підготовки. Ба більше, наприкінці їй вручили сертифікат.

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