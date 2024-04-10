Після переїзду за кордон Пренткович заговорила про повернення: "Я люблю свою країну"

Блогерка Тетяна Пренкович, яка оскандалилася відпочинком на Мальдівах, зараз живе за кордоном. Водночас вона несподівано заявила, що хотіла б повернутися в Україну.

Інфлюенсерка наголосила, що дуже любить свою країну, а Київ, за її словами, найулюбленіше місто у світі. Саме тут вона каже, що почувається вдома.

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Що Пренткович сказала про повернення в Україну

На запитання про те, чи назавжди блогерка виїхала за кордон, вона заявила, що сподівається приїхати додому, та, ймовірно, вже після закінчення війни.

Я люблю свою країну і Київ моє найулюбленіше місто у світі. Це вдома. Надіюсь, ми повернемося у прекрасну мирну країну згодом,

– написала інфлюенсерка.



Тетяна Пренткович висловилась про повернення в Україну / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про переїзд Пренткович з чоловіком

Про це стало відомо в березні. Причина – хейт, який вилився на Тетяну та її сім'ю через відпочинок на Мальдівах під час війни. Невідомі навіть погрожували родині блогерів.

З міркувань безпеки вони переїхали й не розголошують своє місцеперебування.

У мережі припускають, що Пренткович і Гонковський з дітьми живуть за кордоном. Зокрема, днями блогер-пліткар Богдан Беспалов розповідав, що Тетяну з чоловіком помітили в Португалії. Втім, Гонковський заявив, що це нібито неправда. Водночас згодом інфлюенсерка постила фото з Риму.