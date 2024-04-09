Анастасія Приходько повідомила про трагедію на своєму концерті російською мовою. Зараз ця мова є тригером для багатьох, тому фани звернули на це увагу. Для співачки використання російської є нормальним.

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Чому Анастасія Приходько спілкується російською

Це нормально зараз, тому що я поважаю людей, які вивчають українську мову, їм важко. Зараз мої дітки також спілкуються двома мовами, допомагають тим діткам, які переселенці, які приїхали з окупованих територій, навіть ніколи не розмовляли українською. Мої діти їх також підтримують і по трохи вони вивчають українську мову,

– сказала виконавиця.

Анастасія Приходько додала, що поважає російськомовних людей, які приїхали зі Сходу України. Таким чином вона нібито підтримує їх. На думку артистки, всі з часом прийдуть до української. Вона пригадала, що не могла зв'язати й двох слів державною мовою у 2014 році, але зараз спілкується нею вільно.

"Мене ніхто не цькував, мене підтримували і теж саме я роблю. Мене підтримувала моя аудиторія, яка допомагає мені, яка робить все для того, щоб я працювала, приходить на мої концерти, купує квитки. Я не можу дозволити собі покинути їх і казати "переходьте, чому ви не державною", ці люди на це не заслуговують. Дуже багато болі зараз", – додала Приходько.

Співачка за те, щоб підтримувати один одного і допомагати всім. Навіть у тих ситуаціях, де це може когось обурити.

Тому я за те, щоб підтримувати один одного, і допомагати один одному, навіть в таких ситуаціях, коли це зараз дуже обурливо, різко, але хтось має це робити, підтримувати і тих, і тих,

– заявила артистка.

Анастасія Приходько про те, чи повернеться "двомовність"

Журналістка також поцікавилась у співачки, чи зможуть колись всі громадяни України заговорити державною мовою. Чи натомість знову повернеться нормальне ставлення до російської.

"Зараз дуже багато людей спирається на статтю Конституції номер 10, якщо я не помиляюся, там російська мова зараз захищена Конституцією України. Мені б дуже хотілося, щоб цей пункт виправили, може б, тоді менш людей спиралися на конституцію України. На жаль, зараз таке є. Я думаю, з часом всі також вільно перейдуть на українську мову, я вважаю, це потрібно, це важливо. Але давайте всіх не гнати, щоб не злякати", – вважає Анастасія Приходько.