За словами виконавиці, вона не хворіла пів року. Тому для жінки стало неочікуваним її різке погіршення стану здоров'я.
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Що сталося з TAYANNA
Співачка розповіла, що має високу температуру та охриплість голосу. Водночас артистка вже звернулася до лікаря, щоб скоріше вилікувати голосові зв'язки. У своїх соцмережах TAYANNA показала кадри з лікарні та зазначила, що причиною хвороби став стрес.
Пів року не хворіла. А оскільки я психосомат сильний, одразу тіло реагує на велику кількість емоційного переживання. І от припливла,
– написала зірка.
ТAYANNA скаржиться на стан здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Як зізналася виконавиця, вона мала багато планів на тиждень: запис пісні на студії, три презентації нового треку на радіо, робочі зустрічі. Однак, через хворобу співачці довелося залишитися вдома, де вона записала відеозвернення до прихильників з пропозицією заспівати новим тембром.
Лежу й думаю, може, комусь концерт дати, поспівати новим тембром голосу, кличте,
– жартує TAYANNA.
TAYANNA захворіла / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки
Хто ще з зірок нещодавно скаржився на здоров'я
- alyona alyona зізналася, що стрес і дорога до Мальме, яка тривала близько 26 годин, негативно вплинули на її голос, через що він став хрипким. Водночас попри погіршення самопочуття, артистка виступила на першій репетиції на сцені Євробачення-2024 у Швеції.
- Прима-балерина Катерина Кухар зізналася, що отримала травму під час одного з виступів. Жінка надірвала м'язи, тому не зможе закінчити тур.
- Український актор Артур Логай розповів, що днями йому діагностували струс мозку. Його він отримав просто посеред вулиці. Пізніше артист поділився, що вже себе краще почуває.