За словами виконавиці, вона не хворіла пів року. Тому для жінки стало неочікуваним її різке погіршення стану здоров'я.

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Що сталося з TAYANNA

Співачка розповіла, що має високу температуру та охриплість голосу. Водночас артистка вже звернулася до лікаря, щоб скоріше вилікувати голосові зв'язки. У своїх соцмережах TAYANNA показала кадри з лікарні та зазначила, що причиною хвороби став стрес.

Пів року не хворіла. А оскільки я психосомат сильний, одразу тіло реагує на велику кількість емоційного переживання. І от припливла,

– написала зірка.



ТAYANNA скаржиться на стан здоров'я / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Як зізналася виконавиця, вона мала багато планів на тиждень: запис пісні на студії, три презентації нового треку на радіо, робочі зустрічі. Однак, через хворобу співачці довелося залишитися вдома, де вона записала відеозвернення до прихильників з пропозицією заспівати новим тембром.

Лежу й думаю, може, комусь концерт дати, поспівати новим тембром голосу, кличте,

– жартує TAYANNA.



TAYANNA захворіла / Скриншот з інстаграм-сторіс артистки

Хто ще з зірок нещодавно скаржився на здоров'я