По словам исполнительницы, она не болела полгода. Поэтому для женщины стало неожиданным ее резкое ухудшение состояния здоровья.

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Что случилось с TAYANNA

Певица рассказала, что имеет высокую температуру и охриплость голоса. В то же время артистка уже обратилась к врачу, чтобы поскорее вылечить голосовые связки. В своих соцсетях TAYANNA показала кадры из больницы и отметила, что причиной болезни стал стресс.

Полгода не болела. А поскольку я психосомат сильный, сразу тело реагирует на большое количество эмоционального переживания. И вот приплыла,

– написала звезда.



ТAYANNA жалуется на состояние здоровья / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

Как призналась исполнительница, она имела много планов на неделю: запись песни на студии, три презентации нового трека на радио, рабочие встречи. Однако, из-за болезни певице пришлось остаться дома, где она записала видеообращение к поклонникам с предложением спеть новым тембром.

Лежу и думаю, может, кому-то концерт дать, попеть новым тембром голоса, зовите,

– шутит TAYANNA.



TAYANNA заболела / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки

Кто еще из звезд недавно жаловался на здоровье