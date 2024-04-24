Як розповів актор, його вперше в житті вирубили. Після цього стався "спалах" і він опинився в медзакладі.

Не пропустіть Такого ще не було, – Артем Пивоваров зламав шанувальниці ніс під час концерту

Що сталося з Артуром Логаєм

Чоловік зізнався, що спершу день був чудовий. Він відвіз сина до садочка, випив кави, потренувався, а потім, як зазначив Артур, стався "спалах".

Можна зізнатись, що вперше в житті мене вирубили. Але я звик шукати у всьому плюси, тож радує, що за весь цей час вирубити мене зміг тільки бетонний стовб. І то не одразу,

– розповів Логай.

Після цього актор відправився до лікарні, де йому діагностували струс мозку. Водночас зараз чоловік себе краще почуває. Навіть ходив на допрем'єрний показ фільму "Крашанка", в якому брав участь.

Артур Логай розповів про те, як отримав струс мозку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про стан здоров'я інших українських зірок