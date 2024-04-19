Було прикро через позицію доньки, – батько зрадниці Ані Лорак писав для неї патріотичні пісні
Джерело:"Главком"
Мирослав Куєк, тато запроданки Ані Лорак, який під час повномасштабного вторгнення жив в Україні, писав для доньки патріотичні пісні. Так, згадуючи про Мирослава розповіла його колега Валентина Макогон.
Вона також поділилася й іншими подробицями про спілкування поета з дочкою, яка нещодавно подала документи на отримання російського паспорта. Зокрема, наголосила що Куєк дуже любив Кароліну.
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Що Валентина Макогон розповіла про стосунки Ані Лорак з татом
За словами колишньої редакторки газети "Вільне життя", батько української співачки-зрадниці Ані Лорак писав для неї патріотичні пісні, однак виконавиця-зрадниця їх так і не заспівала.
Певно, не дозволили продюсери,
– припустила Валентина.
Макогон додала, що Кароліна підтримувала зв'язок з батьком і фінансово йому допомагала до 2014 року, однак вона не впевнена, як склалися їхні стосунки з початком війни.
Питати в нього прямо ми не наважувалися. Здогадуюся, що йому було прикро через позицію доньки. Та дітей ми продовжуємо любити, попри все,
– зазначила колега Мирослава.
Що відомо про смерть батька Ані Лорак
- Мирослав Куєк відійшов у вічність 18 квітня у віці 77 років.
- Новину про його смерть повідомив журналіст Юхим Гусар.
- Згодом й зрадниця підтвердила смерть тата, опублікувавши допис російською мовою. Виконавиця виставила чорно-біле фото співачки з Мирославом Івановичем з її дитинства з підписом: "Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці.
- Зауважимо, що причину смерті чоловіка поки що не повідомила.