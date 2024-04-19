Ці кошти відправлять ГУР. Що цікаво, це вже друга подібна ініціатива, у якій бере участь прима-балерина. Минулого разу вдалося придбати два гелікоптери екстреної медичної евакуації для рятувальних завдань Міноборони.

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Що відомо про благодійний вечір балету

Фонд Defence Development Fund та KSE Foundation спільно організували захід Power of Art. Donate to Eliminate у Національній опері України 17 квітня. Кошти, отримані від продажу квитків, будуть спрямовані до фонду DefDev, який, своєю чергою, відправить їх для підтримки місій Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

На сцені Національної опери виступили Катерина Ханюкова, Франческо Габріеле Фрола та Ерік Вулхаус, які продемонстрували сучасну хореографію на неокласичні твори відомих британських та американських хореографів. Крім того, глядачам представили постановку "Друге дихання" Рассела Маліфанта, яка була спеціально адаптована для українців.

Зазначимо, що всього за вечір було зібрано 1 мільйон 177 тисяч доларів.



Благодійний вечір балету / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про Катерину Ханюкову