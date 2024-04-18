Мирослав Куєк жив в Україні, а його донька Ані Лорак зрадила Батьківщину та підтримала путінський режим. Наразі вона очікує на отримання громадянства країни-агресорки, а її батько останні роки життя провів у місті Кіцмань Чернівецької області.

До теми Помер Мирослав Куєк – батько зрадниці Ані Лорак

Як Ані Лорак відреагувала на смерть батька

Скандальна артистка підтвердила смерть батька, присвятивши йому інстаграм-допис російською мовою. Лорак поширила чорно-біле фото, на якому зовсім юною зображена разом з Мирославом Івановичем.

Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці,

– написала зрадниця під фото.



Ані Лорак з татом / Фото з інстаграму зрадниці

Лорак не зазначила, що її тато залишався в Україні, так само як і мільйони його земляків, потерпав від повномасштабної війни, яку розпочала Росія. А його донька в той час насолоджувалася життям, заробляла криваві рублі, якими фінансувала бомбардування мирних українських міст.

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