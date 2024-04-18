Мирослав Куєк жив в Україні, а його донька Ані Лорак зрадила Батьківщину та підтримала путінський режим. Наразі вона очікує на отримання громадянства країни-агресорки, а її батько останні роки життя провів у місті Кіцмань Чернівецької області.
До теми Помер Мирослав Куєк – батько зрадниці Ані Лорак
Як Ані Лорак відреагувала на смерть батька
Скандальна артистка підтвердила смерть батька, присвятивши йому інстаграм-допис російською мовою. Лорак поширила чорно-біле фото, на якому зовсім юною зображена разом з Мирославом Івановичем.
Прощавай, тату. Ти завжди в моєму серці,
– написала зрадниця під фото.
Ані Лорак з татом / Фото з інстаграму зрадниці
Лорак не зазначила, що її тато залишався в Україні, так само як і мільйони його земляків, потерпав від повномасштабної війни, яку розпочала Росія. А його донька в той час насолоджувалася життям, заробляла криваві рублі, якими фінансувала бомбардування мирних українських міст.
Стосунки Ані Лорак з батьком: головне
- Мирослав Куєк розлучився з Жанною Ліньковою ще до народження доньки Кароліни.
- Згодом майбутню артистку мама віддала у дитячий будинок, оскільки сама не могла забезпечувати доньку.
- Мирослав Іванович відвідував доньку, однак вона не хотіла переїжджати в його сім'ю.
- Невідомо, якими були їхні стосунки останніми роками. Відомо лише, що Мирослав під час повномасштабної війни залишався в Україні, а його донька обрала зрадницьку позицію, замовчує терор і готується офіційно стати громадянкою Росії.