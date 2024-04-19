Она также поделилась и другими подробностями об общении поэта с дочерью, которая недавно подала документы на получение российского паспорта. В частности, отметила что Куек очень любил Каролину.
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Что Валентина Макогон рассказала об отношениях Ани Лорак с папой
По словам бывшего редактора газеты "Свободная жизнь", отец украинской певицы-предательницы Ани Лорак писал для нее патриотические песни, однако исполнительница-предательница их так и не спела.
Вероятно, не позволили продюсеры,
– предположила Валентина.
Макогон добавила, что Каролина поддерживала связь с отцом и финансово ему помогала до 2014 года, однако она не уверена, как сложились их отношения с началом войны.
Спрашивать у него прямо мы не решались. Догадываюсь, что ему было обидно из-за позиции дочери. Но детей мы продолжаем любить, несмотря на все,
– отметила коллега Мирослава.
Что известно о смерти отца Ани Лорак
- Мирослав Куек отошел в вечность 18 апреля в возрасте 77 лет.
- Новость о его смерти сообщил журналист Ефим Гусар.
- Впоследствии и предательница подтвердила смерть папы, опубликовав сообщение на русском языке. Исполнительница выставила черно-белое фото певицы с Мирославом Ивановичем из ее детства с подписью: "Прощай, тату. Ты всегда в моем сердце.
- Заметим, что причину смерти мужа пока не сообщила.