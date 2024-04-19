Вона також поділилася й іншими подробицями про спілкування поета з дочкою, яка нещодавно подала документи на отримання російського паспорта. Зокрема, наголосила що Куєк дуже любив Кароліну.

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Що Валентина Макогон розповіла про стосунки Ані Лорак з татом

За словами колишньої редакторки газети "Вільне життя", батько української співачки-зрадниці Ані Лорак писав для неї патріотичні пісні, однак виконавиця-зрадниця їх так і не заспівала.

Певно, не дозволили продюсери,

– припустила Валентина.

Макогон додала, що Кароліна підтримувала зв'язок з батьком і фінансово йому допомагала до 2014 року, однак вона не впевнена, як склалися їхні стосунки з початком війни.

Питати в нього прямо ми не наважувалися. Здогадуюся, що йому було прикро через позицію доньки. Та дітей ми продовжуємо любити, попри все,

– зазначила колега Мирослава.

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