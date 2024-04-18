На час смерті чоловікові було 77 років. Трагічну звістку повідомив його колега – журналіст Юхим Гусар.

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Помер тато співачки-зрадниці Ані Лорак

Відомо, що чоловік пішов з життя 18 квітня, однак причина смерті наразі не оголошується. Запроданка Ані Лорак наразі ніяк не прокоментувала смерть тата.

Сьогодні (18 квітня – 24 Канал) сумна звістка сколихнула серце: помер Мирослав Куєк. Поет, літератор, член НСЖУ, заслужений журналіст України, громадсько-культурний діяч, батько співачки Ані Лорак (Кароліни Куєк),

– повідомив Юхим Гусар.

Що відомо про Мирослава Куєка та його стосунки з донькою-зрадницею