Блогерка поширила скриншоти повідомлень від читачів. Деякі люди писали Тані, щоб вона поверталась у інстаграм й продовжила показувати своє житті.

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Пренткович вперше вийшла у інстаграм після скандалу

Таня опублікувала світлину заходу сонця та написала, що вона вперше такий довгий час не з'являлась у інстаграмі. Також вона оприлюднила фото дітей та свого помешкання. Інфлюенсерка зазначила, що підписники цікавились її станом. Однак, їхня родина зараз має непростий період.

За ці дні отримала від вас дуже багато запитань "як ми?". Зараз краще, але проживаємо дуже складний період,

– розповіла вона.



Пренткович вийшла на зв'язок / Фото з інстаграму блогерки



Пренткович показала дітей та будинок / Фото з інстаграму блогерки



Пренткович зізналась, що має складний період / Фото з інстаграму блогерки

Пренткович повідомила, що тепер вона не буде так часто з'являтися в інстаграмі, як це було раніше: "Раптом ви забули, як я виглядаю. Єдине моє фото за ці дні у фотоплівці", – сказала вона.



Пренткович рідше з'являтиметься в соцмережах / Фото з інстаграму блогерки

Про який скандал йдеться